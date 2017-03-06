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Публикации за 06.03.17

В Зеленограде бастуют против детского сада

В Зеленограде бастуют против детского сада

В 16-м микрорайоне Зеленограда произошел митинг против строительства детского сада между 1601-м, 1614-м и 1626-м корпусами. Мероприятие было организовано активистами местных отделений «РОТ Фронт» и ЛДПР. Об этом пишет зеленоградский .

Сообщается, что во время пикета местные жители организовали сбор подписей под требованием об отмене строительства пятого по счету детского сада на территории микрорайона. Как считают протестующие, место для строительства власти выбрали неудачно, потому как стройка уплотнит микрорайон и лишит местное население озелененной рекреационной зоны, на которой они уже успели своими силами высадить сотни деревьев.

По мнению властей, в районе Крюково все еще не хватает мест в дошкольных учреждениях, а конкретно данный участок в 16-м микрорайоне был выделен под строительство детского сада в соответствии с требованием столичного департамента образования.

Москва, Алексей Васильев

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