В Зеленограде бастуют против детского сада

Публикации за 06.03.17

В 16-м микрорайоне Зеленограда произошел митинг против строительства детского сада между 1601-м, 1614-м и 1626-м корпусами. Мероприятие было организовано активистами местных отделений «РОТ Фронт» и ЛДПР. Об этом пишет зеленоградский «Инфопортал».

Сообщается, что во время пикета местные жители организовали сбор подписей под требованием об отмене строительства пятого по счету детского сада на территории микрорайона. Как считают протестующие, место для строительства власти выбрали неудачно, потому как стройка уплотнит микрорайон и лишит местное население озелененной рекреационной зоны, на которой они уже успели своими силами высадить сотни деревьев.

По мнению властей, в районе Крюково все еще не хватает мест в дошкольных учреждениях, а конкретно данный участок в 16-м микрорайоне был выделен под строительство детского сада в соответствии с требованием столичного департамента образования.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

В РПЦ объявили что ВИЧ не существует. «Это заговор врачей, а СПИД возникает от стресса». / «Регистрация брака и переезд в Москву» – гражданский супруг Евгении Чудновец рассказал о ближайших после освобождения планах (ФОТО). / СМИ: Оборонный завод «РАТЕП» в Серпухове угодил в скандал о многомиллионных махинациях. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»