NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.03.17

Юношеская хоккейная команда в Подмосковье устроила ледовое побоище

Юношеская хоккейная команда в Подмосковье устроила ледовое побоище

В подмосковной Электростали накануне произошла массовая драка во время матча между юниорскими хоккейными командами «Драгуны» и «Кристалл» на крытом катке в районе Спортивной улицы в Электростали, передает .

По данным издания, массовое ледовое побоище, участниками которого стали примерно три десятка юных спортсменов 2001 года рождения, произошло во время третьего периода после нескольких провокаций со стороны зачинщиков потасовки. В результате в драку оказались втянуты даже те игроки, которые в момент матча находились на скамейке запасных.

Дабы избежать очередных провокаций и более жестоких потасовок, арбитр принял решение остановить игру. Решение о том, пройдет ли матч-реванш и когда он сможет состояться, пока не принято.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

В Зеленограде бастуют против детского сада. / В РПЦ объявили что ВИЧ не существует. «Это заговор врачей, а СПИД возникает от стресса». / «Регистрация брака и переезд в Москву» – гражданский супруг Евгении Чудновец рассказал о ближайших после освобождения планах (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter