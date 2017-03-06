Юношеская хоккейная команда в Подмосковье устроила ледовое побоище

Публикации за 06.03.17

В подмосковной Электростали накануне произошла массовая драка во время матча между юниорскими хоккейными командами «Драгуны» и «Кристалл» на крытом катке в районе Спортивной улицы в Электростали, передает «Лайф».

По данным издания, массовое ледовое побоище, участниками которого стали примерно три десятка юных спортсменов 2001 года рождения, произошло во время третьего периода после нескольких провокаций со стороны зачинщиков потасовки. В результате в драку оказались втянуты даже те игроки, которые в момент матча находились на скамейке запасных.

Дабы избежать очередных провокаций и более жестоких потасовок, арбитр принял решение остановить игру. Решение о том, пройдет ли матч-реванш и когда он сможет состояться, пока не принято.

Москва, Алексей Васильев

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