«Российская нация» не выдержала критики: название законопроекта будет другим

Публикации за 07.03.17

Наделавшая много шума идея о законе об «уникальной российской нации» не выдержала критики. Вместо этого будет разработан закон «Об основах государственной национальной политики». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта, пишет газета «Коммерсантъ».

Причиной изменения названия, как пояснил академик, экс-глава Миннаца Валерий Тишков, стала «неготовность общества воспринять идею единой нации». По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе.

По словам Тишкова, решено назвать законопроект «Об основах госнацполитики». «Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», – пояснил он «Ъ».

Напомним, что 31 октября на заседании президентского совета по межнациональным отношениям экс-глава Миннаца Вячеслав Михайлов предложил разработать закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями». Подготовить законопроект до 1 августа Владимир Путин поручил президиуму совета.

Концепция российской нации как единой политической нации вызвала дискуссию. В национальных республиках высказались против из опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность. Казаки, наоборот, потребовали учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке. Церковь озаботилась судьбой «русского мира», в который она включает всех русских, в том числе живущих за рубежом. Об объединяющей роли русского народа, языка и культуры в «русском мире», по словам источника «Ъ» в президентском совете по межнациональным отношениям, говорил, выступая на заседании рабочей группы, руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Согласно новой концепции законопроекта, которую, по словам господина Тишкова, рабочая группа представит через месяц, в документе будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политика государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов. Российской нации, отметил он, будет посвящен, скорее всего, специальный раздел. «Соберем предложения членов рабочей группы к заседанию президиума президентского совета в апреле, тогда можно будет говорить о концепции», – отметил Тишков.

Экс-министр по делам национальностей Владимир Зорин считает, главное в законе «закрепить еще раз на законодательном уровне идеи стратегии госнацполитики, которые вошли в реальную жизнь». По его мнению, документ должен строиться на основе стратегии, в нем должны быть прописаны цели нацполитики: «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ (российской нации); сохранение и развитие этнокультурного разнообразия народов; гармонизация межнациональных отношений; адаптация и интеграция мигрантов».

Член комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации этноконфессиональных отношений протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что «надо разблокировать дискуссии в обществе, загнанные под ковер, в том числе о российской нации». Он считает, что необходимо «снять разделение между элитой и народами и начать в обществе открытую дискуссию по основным проблемам», одной из которых он считает вопрос о государствообразующей роли русского народа. Решить его, по мнению Чаплина, можно, приняв два закона – о российской нации и о русском народе.

Эксперт по национальным вопросам Магомед Омаров уверен, что нормальный закон о госнацполитике можно написать только на основе «всестороннего анализа существующих в стране межнациональных проблем».

По его словам, «сейчас реальная ситуация неизвестна, нормальных социологических исследований нет, делаются только дежурные мониторинг и отчеты». Экспертное сообщество, как считает Омаров, «не осмеливается сказать о реальных проблемах, не готово к откровенному разговору на эту тему с властью и обществом».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.03.17

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