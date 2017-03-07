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Публикации за 07.03.17

«Российская нация» не выдержала критики: название законопроекта будет другим

«Российская нация» не выдержала критики: название законопроекта будет другим

Наделавшая много шума идея о законе об «уникальной российской нации» не выдержала критики. Вместо этого будет разработан закон «Об основах государственной национальной политики». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта, пишет газета .

Причиной изменения названия, как пояснил академик, экс-глава Миннаца Валерий Тишков, стала «неготовность общества воспринять идею единой нации». По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе.

По словам Тишкова, решено назвать законопроект «Об основах госнацполитики». «Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», – пояснил он «Ъ».

Напомним, что 31 октября на заседании президентского совета по межнациональным отношениям экс-глава Миннаца Вячеслав Михайлов предложил разработать закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями». Подготовить законопроект до 1 августа Владимир Путин поручил президиуму совета.

Концепция российской нации как единой политической нации вызвала дискуссию. В национальных республиках высказались против из опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы потеряют свою этничность. Казаки, наоборот, потребовали учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке. Церковь озаботилась судьбой «русского мира», в который она включает всех русских, в том числе живущих за рубежом. Об объединяющей роли русского народа, языка и культуры в «русском мире», по словам источника «Ъ» в президентском совете по межнациональным отношениям, говорил, выступая на заседании рабочей группы, руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Согласно новой концепции законопроекта, которую, по словам господина Тишкова, рабочая группа представит через месяц, в документе будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политика государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов. Российской нации, отметил он, будет посвящен, скорее всего, специальный раздел. «Соберем предложения членов рабочей группы к заседанию президиума президентского совета в апреле, тогда можно будет говорить о концепции», – отметил Тишков.

Экс-министр по делам национальностей Владимир Зорин считает, главное в законе «закрепить еще раз на законодательном уровне идеи стратегии госнацполитики, которые вошли в реальную жизнь». По его мнению, документ должен строиться на основе стратегии, в нем должны быть прописаны цели нацполитики: «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ (российской нации); сохранение и развитие этнокультурного разнообразия народов; гармонизация межнациональных отношений; адаптация и интеграция мигрантов».

Член комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации этноконфессиональных отношений протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что «надо разблокировать дискуссии в обществе, загнанные под ковер, в том числе о российской нации». Он считает, что необходимо «снять разделение между элитой и народами и начать в обществе открытую дискуссию по основным проблемам», одной из которых он считает вопрос о государствообразующей роли русского народа. Решить его, по мнению Чаплина, можно, приняв два закона – о российской нации и о русском народе.

Эксперт по национальным вопросам Магомед Омаров уверен, что нормальный закон о госнацполитике можно написать только на основе «всестороннего анализа существующих в стране межнациональных проблем».

По его словам, «сейчас реальная ситуация неизвестна, нормальных социологических исследований нет, делаются только дежурные мониторинг и отчеты». Экспертное сообщество, как считает Омаров, «не осмеливается сказать о реальных проблемах, не готово к откровенному разговору на эту тему с властью и обществом».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.03.17

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