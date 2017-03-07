МЧС предупреждает о риске подтопления «новой» Москвы во время паводка

Публикации за 07.03.17

Около восьми поселений на территории «новой» Москвы с населением более 4 000 человек могут оказаться подтопленными при развитии пессимистического сценария предстоящего паводка.

Как сообщил заместитель начальника столичного ГУ МЧС Владимир Волков, на территории столицы находится два с половиной десятка гидротехнических сооружений, на которых возможны переливы через гребень во время прохождения паводков.

«При неблагоприятном развитии ситуации на указанных сооружениях в зоне подтопления могут оказаться 8 поселений ТиНАО, на территории которых проживает в общей сложности 4 435 человек», – заявил чиновник во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при столичном правительстве, передает «Интерфакс».

По словам Волкова, с целью профилактики возникновения неблагоприятных последствий при весеннем половодье, пришлось внести корректировки в план мероприятий по смягчению рисков при реагировании на ЧС в опасный паводковый период.

Как сообщал «Новый День», сложности при паводке прогнозируются и в Подмосковье, где более сотни населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления. Проблемы могут возникнуть территории Коломенского, Дубненского, Каширского, Озерского, Лосино-Петровского, Орехово-Зуевского и других районах.

Период высокой опасности паводков, по прогнозу МЧС, начнется во второй половине марта и закончится к середине апреля.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.03.17

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