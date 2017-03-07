NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.03.17

МЧС предупреждает о риске подтопления «новой» Москвы во время паводка

МЧС предупреждает о риске подтопления «новой» Москвы во время паводка

Около восьми поселений на территории «новой» Москвы с населением более 4 000 человек могут оказаться подтопленными при развитии пессимистического сценария предстоящего паводка.

Как сообщил заместитель начальника столичного ГУ МЧС Владимир Волков, на территории столицы находится два с половиной десятка гидротехнических сооружений, на которых возможны переливы через гребень во время прохождения паводков.

«При неблагоприятном развитии ситуации на указанных сооружениях в зоне подтопления могут оказаться 8 поселений ТиНАО, на территории которых проживает в общей сложности 4 435 человек», – заявил чиновник во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при столичном правительстве, передает «Интерфакс».

По словам Волкова, с целью профилактики возникновения неблагоприятных последствий при весеннем половодье, пришлось внести корректировки в план мероприятий по смягчению рисков при реагировании на ЧС в опасный паводковый период.

Как сообщал «Новый День», сложности при паводке прогнозируются и в Подмосковье, где более сотни населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления. Проблемы могут возникнуть территории Коломенского, Дубненского, Каширского, Озерского, Лосино-Петровского, Орехово-Зуевского и других районах.

Период высокой опасности паводков, по прогнозу МЧС, начнется во второй половине марта и закончится к середине апреля.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.03.17

В подмосковном Солнечногорске на берегу озера Сенеж образовались свалки. / Медбрат Наро-Фоминской больницы обвиняется в педофилии. / В московском центре Рерихов проходят обыски.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter