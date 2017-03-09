Жители «новой» Москвы получили «сюрприз» от застройщика: новые высотки вместо спортцентра и поликлиники

Публикации за 09.03.17

В «новой» Москве в поселке Коммунарка разгорается скандал вокруг жилого комплекса «Москва А101», где вместо обещанных покупателям квартир спортивных центров, универмагов и поликлиник появились новые высотки. Ситуацией заинтересовался московского штаба Общероссийского народного фронта.

В ОНФ обратились жильцы комплекса «Москва А101», которые сообщили, что покупали квартиры, исходя из преимуществ планировки и застройки территории, которые заявлялись заказчиком. Детский сад, школа и поликлиника рядом с домом, продуктовые магазины в шаговой доступности, спортивные и досуговые центры – в первоначальном проекте планировки территории 2011 года все эти объекты гармонично вписывались в жилой массив. Люди брали кредиты, ипотеку, покупали квартиры, рассчитывая получить обещанные комфортные условия проживания, но уже в процессе реализации проект начал меняться.

В частности, как сообщила пресс-служба московского штаба ОНФ, на участке, предназначенном под универмаг, застройщик построил новый жилой корпус, а на месте планируемого спортивно-торгового центра анонсировал еще один высотный многоквартирный дом. Более того – часть социальных объектов, например, школу и поликлинику, которые представляют жителям и потенциальным покупателям квартир, планируют возвести на земельных участках, которые не принадлежат застройщику, а находятся в собственности третьих лиц.

«Основной вопрос заключается в том, что проект, который реализуется на сегодняшний день, отличается от изначального и уже существенно ухудшает условия жизни людей. В связи с тем, что территория Коммунарки в 2012 году вошла в состав Новой Москвы, застройщик поменял назначение нескольких объектов», – прокомментировал ситуацию руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов.

Он отметил, что вместо малоэтажного соцобъекта построен высотный жилой дом, который загораживает соседние дома от солнца. «Если будет возведена еще одна высотка вместо спортивного центра, она полностью перекроет доступ в квартирах к солнечному свету, не говоря уже о виде из окна у жителей», – отметил Свиридов.

Сообщается, что новый проект был вынесен на публичные слушания в ноябре 2016 года, однако, по словам жильцов, попасть на них и высказать свои замечания многие просто не смогли – о дате не сообщалось до последнего момента, в залы пускали ограниченное количество людей. Собственники обращались за разъяснениями к застройщику, в органы исполнительной власти, но добиться результатов пока не удалось.

Чтобы прояснить ситуацию и найти возможные пути решения, активисты московского штаба Народного фронта провели переговоры с участием жителей, представителя департамента развития новых территорий Москвы, застройщика группы компаний «А101», предпринимателей и профильных экспертов.

В итоге активисты Народного фронта направили обращение в Москомархитектуру. «Необходимо выяснить, как будут учитываться мнения жителей Коммунарки по итогам публичных слушаний в новом проекте планировки. Также вызывает вопросы планирование заказчиком социальных объектов на землях третьих лиц без согласования. Этим действиям должна быть дана оценка», – подчеркнул Свиридов.

Московский штаб Народного фронта намерен продолжить мониторинг ситуации и держать на контроле обращения, поступившие от жителей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.17

В Подмосковье неадекватный мужчина запрыгнул на ходу на капот автомобиля полиции. / «Не понимаем, что там разглядел Милонов»: Минкульт не нашел гей-пропаганды в «Красавице и чудовище». / За склонение к суициду в Сети будут давать до 12 лет колонии. Путин одобрил инициативу депутатов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»