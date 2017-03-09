Путин отправил в отставку высокопоставленных силовиков без объяснения причин

Публикации за 09.03.17

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку сразу десять генералов в структурах Министерства внутренних дел (МВД), Следственного комитета (СК) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также прокуроров Чувашии и Еврейской автономной области. Об этом свидетельствует указ главы государства, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

В числе отправленных в отставку оказались четыре генерал-лейтенанта – начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУВД по Нижегородской области Иван Шаев. Должностей лишились также шесть генерал-майоров. В их числе – начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УВД по Вологодской области Виталий Федотов, начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягъяев и старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин.

Вместе с тем освобождены от должностей первый заместитель главы Следственного управления по Забайкальскому краю полковник юстиции Рузиля Шелест и прокуроры Чувашии Сергей Легостаев и Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

Одновременно Путин назначил генерал-лейтенанта Рамиза Алмазова руководителем УФСИН по Самарской области, генерал-лейтенанта Эдуарда Кабурнеева – руководителем Главного Следственного управления СК, генерал-майора Анатолия Елизарова – директором департамента оперативного управления МЧС, генерал-майора Алексея Смирнова – начальником Научно-технического управления МЧС, а Андрея Васильченко – прокурором Ингушетии.

Причины кадровых перестановок в указе не уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

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