В Москве установлен теплый температурный рекорд

Публикации за 09.03.17

Сегодня в Москве установлен температурный рекорд: в 15 часов в Москве на станции ВДНХ воздух прогрелся до 9,7 градуса, что является максимальным уровнем для 9 марта, передает портал «Метеоновости».

До этого рекорд максимальной температуры воздуха составлял 9,1 градуса и был установлен в 2015 году. «Это первый метеорологический рекорд в Москве в 2017 году», – отмечают синоптики.

Окончательная цифра нового рекорда будет известна после 21 часа. Как отмечают метеорологи, максимумы температуры были перекрыты и на других станциях Москвы и в ряде городов Подмосковья.

Москва, Светлана Антонова

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