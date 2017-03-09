Мистическое ДТП: жена Караченцова отрицает, что принимала алкоголь

Публикации за 09.03.17

Жена знаменитого актера Николая Караченцова Людмила Поргина отрицает, что принимала алкоголь в день аварии 27 февраля, а случившееся ДТП она назвала «мистическим».

«Нет, я в этот день не принимала. Это был глоток всего лишь, я проверила, что это было, – вода, тархун, – и выбросила ее. Это мистическое смещение, я в это даже не верю. Не может через 12 лет, в этот же день, практически в этот же час попасть в аварию человек», – сказала Поргина в интервью телеканалу «Россия24», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мировой суд лишил после ДТП 27 февраля Поргину водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. Алкоголь в крови женщины нашли после дорожной аварии, в которой пострадал Караченцов.

Авария произошла около 19:30 мск 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. В этот день супруги возвращалась с дачи. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором пассажиром ехал Караченцов в качестве пассажира, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП актера доставили в одну из местных клиник, а затем перевезли в НИИ имени Склифосовского. Серьезных повреждений у Караченцова не нашли: диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился.

Стоит отметить, что по стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.17

В Москве установлен теплый температурный рекорд. / Продажи легковушек в России в феврале упали на 4,1%. / Путин отправил в отставку высокопоставленных силовиков без объяснения причин. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»