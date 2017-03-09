Призыв к покаянию грозит снова расколоть российское общество

Публикации за 09.03.17

Накануне столетия Октябрьской революции патриарх Кирилл призвал русский православный народ покаяться в этом «великом преступлении», «искупить свои грехи и грехи своих предков» и через это прийти к всенародному примирению. Экспертное сообщество скептически отнеслось к такому предложению и на пресс-коференции в Москве выразило протест против этой идеи.

В частности, такое мнение высказал член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Владимир Рудаков. «Идея покаяния абстрактно правильная и нужная, но в реальной жизни она актуализирует те расколы, которые мы пережили 100 лет назад. У нас опять появиться люди, которые будут призывать к покаянию и опять появятся те, кто будет совершенно справедливо недоумевать, а за что же им каяться», – сказал он.

Рудаков пояснил, что революционные события 1917 года и последующая гражданская война раскололи общество на меньшинство «проигравших» – «белых» и большинство «победивших» – «красных» и всех, кто ассоциирует с себя с «красными».

«Как бы мы не относились к революции, те процессы, которые она развернула уже в 20-30 годы 20-го века, создали колоссальные социальные лифты, которые вывели колоссальное количество людей на те траектории, на которые они бы никогда не вышли при старом режиме. Возьмем даже наших прославленных маршалов Великой Отечественной войны, крестьянского парня Георгия Константиновича Жукова, который стал выдающимся полководцем 20-го века», – пояснил эксперт, почему большинство в этом споре все же принадлежит «красным».

«Генетически, эта идея (покаяния) происходит из той части общества, которая была вынуждена покинуть нашу страну после событий 1917 года и чувствовала себя проигравшей. Тема покаяния немедленно расколет общество по линии – меньшинство, которое требует покаяния, и большинство, которое не понимает в чем каяться», – продолжил Рудаков.

Публицист, режиссер-документалист Роман Газенко, также выступавший на пресс-конференции, согласился, что покаяние для России будет означать раскол.

«Ни одна страна мира не кается за исторический бред, который она прошла – возьмем ли мы Великобританию или США с их отмененным рабством, Германию – не кается никто. Покаяние – результат того, что мы начинаем опять стыдиться собственной истории», – уверен Газенко.

«Каяться – смотреть в прошлое и высекать себя, как унтер-офицерская вдова, за то, что уже сделано. Мои прадеды оказались по две стороны тогдашних баррикад. Что мне делать? Одной частью моей личности каяться за то, что сделали одни, другой частью за то, что делали другие? Не покаяние – только знания, только просвещение, только серьезный разговор с обществом», – подчеркнул он.

Историк, публицист, член Союза писателей России Армен Гаспарян со своей стороны отметил, что идея покаяния возникла в среде русской эмиграции в 20 веке, но добавил, что это было только одной частью их «предложения».

«Изначально, каяться должны были участники этих событий. Они, естественно, всячески от этого уходили. Но это была первая часть предложения, а вторая – сводилась к тому, что таким образом нужно будет вымолить нового законного российского императора. Когда говорят о покаянии, ограничиваются первой частью – или это станет прелюдией к тому, что мы будем вымаливать нового из Романовых?» – сомневается эксперт.

Рудаков в этой связи отметил, что сейчас не стоит призывать народ, который не так давно начал сближаться друг с другом к подобным «экзекуциям».

«В 90-е годы наметились пути объединения этих миров («белых» и «красных»). Церкви объединились. Общество не должно вновь подвергать себя морально-нравственными и политическими экзекуциями. Это опасно», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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