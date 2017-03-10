В Москве вновь задержан Ильдар Дадин

Публикации за 10.03.17

Недавно освободившийся из колонии Ильдар Дадин, который отбывал срок за нарушения правил проведения митингов, вновь задержан в Москве во время пикета около здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с требованием отставки главы ведомства в Карелии Александра Тереха.

При задержании Дадин попросил сотрудников полиции, обратившихся к нему с требованием предъявить документы, зачитать ему основания и его права, но был сопровожден несколькими правоохранителями в автомобиль с маркировками Отделения внутренних дел по столичному району Якиманка, передает «Интерфакс».

Как сообщается, вместе с Дадиным в пикетировании участвовал известный правозащитник Лев Пономарев. Они сменяли друг друга. В данный момент Пономарев продолжает одиночный пикет у здания ФСИН.

Как сообщал ранее «Новый День», 26 февраля Дадин покинул колонию, в которой находился по приговору суда по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Изначально он должен был находиться в местах лишения свободы три года, затем суд смягчил наказание до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд принял постановление отменить приговор и освободить Дадина из колонии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.17

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