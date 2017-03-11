Телеведущая Ольга Бузова попала в больницу

Публикации за 11.03.17

Известная телеведущая Ольга Бузова госпитализирована в одну из московских больниц. Причиной стала простуда и высокая температура 39,7 градусов. Врачи полагают, что заболевание осложнено серьёзным переутомлением телеведущей, передает Life.ru.

В разговоре с медиками Бузова призналась, что уже несколько месяцев спит по 2-3 часа из-за плотного графика занятости. Глобальный недосып привёл к ослаблению иммунитета, и теперь банальную простуду артистка переносит под капельницами в частной клинике с дежурящим возле её кровати доктором.

Представитель Бузовой Антон Богославский выразил надежду, что в ближайшие дни девушка вернётся домой. «До воскресенья в экстренном порядке пришлось отменить все съёмки, репетиции и выступления. Надеюсь, на больший срок ничего переносить не придётся», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.03.17

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