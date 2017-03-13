В Троицке воровка представляется детям «знакомой» родителей и проникает в квартиры

Публикации за 13.03.17

Полиция Троицка разыскивает женщину, которая воспользовалась доверием малолетних детей и под вымышленным предлогом проникла в чужое жилье, где совершила грабежи, передает «u24.ru».

Сообщается, что в обоих случая неизвестная дама подходила к школьникам на улице и заводила с ними непринужденную беседу, представляясь знакомой родителей. Во время беседы женщина просилась зайти к ним домой, после чего похищала ценности.

Первое такое преступление подозреваемая совершила 6 марта. Ученик первого класса в этот день возвращался домой из школы, когда к нему неожиданно подошла незнакомка. Женщина заявила ребенку, что является сотрудницей банка, и что ей нужно попасть в квартиру, чтобы ознакомиться с какими-то документами. Ничего не подозревающий школьник впустил женщину в квартиру, которая немного порылась в шкафу и распрощалась. Днем позднее родители школьника обнаружили пропажу шкатулки с ювелирными украшениями на сумму более 100 000 рублей.

7 марта имел место еще один эпизод – в этот раз пострадавшими стали жители дома на улице Гагарина. Возможно та же женщина вошла в доверие к шестилетнему ребенку, представившись знакомой матери. Таким образом злоумышленнице также удалось проникнуть в квартиру и похитить из шкафа наличность в сумме 23 000 рублей, после чего она удалилась, сказав, что позвонит маме мальчика сама.

Сейчас в полиции пытаются установить личность преступницы. По описанию детей, женщина славянской внешности 30-35 лет, возможно старше, с темными волосами и среднего телосложения была одета в светлые джинсы и куртку черного цвета.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

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