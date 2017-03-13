Синоптики обещают Москве теплую погоду с грязным воздухом

Публикации за 13.03.17

В предстоящую неделю в Москве сохранится теплая погода, которая на 4-5 градусов будет превышать климатическую норму. Как сообщил сегодня Гидрометцентр России, теплая аномалия может негативно отразиться на состоянии воздуха в столице в ближайшие сутки.

С 18:00 13 марта до 10:00 14 марта в Москве ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Со среды в московском регионе ожидается ухудшение погодных условий и осадки. Днем 15 марта возможен небольшой дождь, местами порывистый ветер 12-17 метров в секунду. Однако максимальная температура останется на прежнем уровне.

В четверг, 16 марта, прогнозируется облачная погода с небольшими и умеренными осадками при порывистом ветре до 15 метров в секунду. Температура днем в столице составит +4…6 градусов и +2…+7 – в Подмосковье.

В пятницу, 17 марта, в регионе также ожидаются осадки при температуре воздуха от +3 до +8 градусов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.17

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