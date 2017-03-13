Школьники угрожают дочери педиатра из-за смерти одноклассника

Публикации за 13.03.17

В Подмосковье одноклассницы умершего 14-летнего школьника угрожали девочке, мать которой обвинили в смерти подростка. На данный момент мать 16-летней школьницы уже написала заявление в органы правопорядка и потребовала наказать ее обидчиков, передает «Лайф».

Эта история началась в январе. Тогда мать 14-летнего школьница Матвея обвинила в смерти своего сына врача-педиатра Надежду Винокурову, которая лечила ребенка от трахеита, ларингита и ОРВИ, а скончался он от онкологии, как было позднее установлено экспертизой.

После смерти школьника в адрес дочери медика начали поступать угрозы. В одной из социальных сетей с девочкой связались одноклассницы погибшего Матвея. Они присылали ей фото погибшего, оскорбляли ее, угрожали и называли ее мать убийцей. Впоследствии стражи порядка провели с девочками беседу.

В Росздравнадзоре отмечают, что во время проверки действительно были выявлены грубые нарушения при оказании погибшему медицинской помощи. Вскрытие показало, что онкологическое заболевание незаметно протекало три года. Последним его признаком стала резкая потеря веса. Сама же Винокурова продолжает утверждать, что ее вины в этой трагедии нет, потому как она лечила ребенка по признакам ОРВИ, трахеита и ларингита, то есть заболеваний, в случае которых рентген не назначается.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

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