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Публикации за 14.03.17

В «Домодедово» грузовик протаранил потолок

В «Домодедово» грузовик протаранил потолок

В аэропорту «Домодедово» произошло чрезвычайное происшествие: служебный грузовой транспорт не уместился на перроне и практически проломил потолок строительной конструкции, пытаясь проехать под российской галереей воздушной гавани, передает «».

Издание получило от случайных очевидцев этого инцидента его кадры. Как видно на опубликованной записи, грузовик попросту застрял между потолком галереи и дорогой. Потолочные панели при этом оказались полностью сломаны, потому как автомобиль не смог проехать без аварии из-за своих солидных габаритных размеров.

Также сообщается, что автомобиль, устроивший в «Домодедово» столь неординарное дорожно-транспортное происшествие, принадлежит «Строительному управлению №1», которое занимается строительством взлетно-посадочной полосы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.03.17

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