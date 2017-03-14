Правительство РФ готовит «подарок» регионам: выплату маткапитала поручат местным властям

Публикации за 14.03.17

В ближайшем будущем выплата материнского капитала может быть делегирована региональным властям. Как сообщил сегодня заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, этот проект сейчас обсуждается.

«Это (программа материнского капитала) один из пунктов рассмотрения в рамках плана (план действий правительства на 2017-2025 годы). Имеется в виду, что это может быть не федеральная история, а может быть региональная история», – сказал Фомичев, слова которого цитирует RNS.

По словам чиновника, рассматривается вариант, при котором федерация может софинансировать расходы регионов на маткапитал.

«Такая тема обсуждается и будет еще обсуждаться в рамках рабочих групп», – добавил замминистра.

Напомним, накануне член думского комитета по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал на гибкую систему поддержки семей, предоставляя выплаты в размере от 3-х до 15 тыс. рублей. Авторы инициативы считают, что программа маткапитала себя не оправдала. Депутаты предложили систему ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: 3 тыс. рублей за одного ребенка, 8 тыс. – за двоих, 15 тыс. – за троих.

Между тем их коллеги по парламенту и представители правительства выступили против этой инициативы и высказались за сохранение системы выплаты материнского капитала в нынешнем виде. В частности, представитель вице-премьера Ольги Голодец заявил, что на уровне правительства предложение об отмене материнского капитала с повышением пособий не обсуждается. Министр труда Максим Топилин заявил, что введение ежемесячных выплат вместо маткапитала будет стоит «гораздо дороже».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.03.17

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