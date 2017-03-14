СНГ: ностальгия по СССР без реального наполнения

Публикации за 14.03.17

Исполнительный комитет Содружества независимых государств (СНГ) должен сформулировать новую повестку для развития сотрудничества стран-участниц и дальнейших интеграционных процессов, иначе этот союз так и останется «ностальгическим объединением» без реальных функций. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали зарубежные эксперты на пресс-конференции в Москве.

Директор Центра социально-экономических исследований филиала Института экономики КН МОН РК в Астане Жангельды Шимшиков обратил внимание, что ностальгическое восприятие советского наследия мешает здраво и четко подходить к решению экономических проблем на постсоветском пространстве.

«Все мы из советской шинели. Все мы ностальгируем. Хочется вспомнить те добрые времена Союза Советских социалистических республик. Все это хорошо, но когда посуда бьется, ее сложно склеить обратно. Нужно работать мастерски, чтобы сгладить все трещины», – считает Шимшиков.

По его словам, для расширения экономического сотрудничества в рамках Содружества есть большие возможности. «На основе союзного разделения труда мы могли бы увеличить степень специализации», – считает эксперт.

Он также отметил, что за 25 лет с момента развала СССР каждое государство постсоветское государство успело создать свою экономику, и сейчас необходимо расширять внешнеторговые отношения между странами.

«За последние 10 лет объем внешнеторгового оборота – экспорта и импорта со странами СНГ ничуть не изменился. Всего 6% ВВП приходится на внешнюю торговлю со странами СНГ, значительная доля также идет на Евразийский экономический союз, более 70% приходится именно на Европу и Соединенные штаты Америки», – отметил эксперт.

В этой связи Шимшиков обратил внимание, что Евразийский экономический союз ставит более конкретные цели и задачи, нежели «ностальгический союз» СНГ.

Заведующий кафедрой математического моделирования в экономике Ереванского государственного университета, профессор Ашот Тавадян со своей стороны согласился, что в настоящий момент СНГ предлагает мало конкретики в решении насущных вопросов.

«Евразийское пространство уникально в том плане, что на нем действуют разные объединения: это и СНГ, и Союзное государство и ЕАЭС. Вопросы взаимодействия, согласованности и непротиворечия документов, которые принимаются, до сих пор не решены. Нужно конкретно указать, как должны работать между собой и какая ответственность будет предусмотрена, если договоренности не выполняются», – считает Тавадян.

Кроме этого эксперт подчеркнул еще одну серьезную проблему, на которую в Исполкоме СНГ в настоящий момент нет ответа.

«У нас очень серьезная проблема – коррупция. Товары во всех наших странах из-за коррупции стоят на 10-15% дороже. Это резко негативно влияет на интеграционные процессы», – уверен Тавадян.

Ведущий научный сотрудник Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана Эмин Мамедзаде в этой связи выразил уверенность, что в рамках СНГ в первую очередь нужно определиться, какие задачи будет решать это объединение.

По его мнению, в повестку СНГ необходимо включить и разъяснение «фишки» межгосударственного экономического союза.

«Кроме участия в межгосударственных соглашениях типа СНГ, ШОС, существуют двусторонние экономические соглашения. У Азербайджана сегодня эффективно экономическое сотрудничество претворяется, в том числе, на основе двусторонних экономических отношений. Встает закономерный вопрос, в чем будет преимущество, синергетический эффект от участия каждого участника такого договора. В чем будет выражаться преимущество по сравнению с двусторонними договорами? В чем будет фишка в межгосударственных экономических союзов», – пояснил Мамедзаде.

Шимшиков со своей стороны высказал мнение, что при решении насущных вопросов в рамках СНГ важно понимать, что каждая страна будет в первую очередь руководствоваться своими интересами.

«К экономике нужно подходить более эгоистично. Наша республика придерживается многовекторной политики в экономике. Внешнеторговый оборот показывает, что у нас завязаны отношения со всем миром. Но у казахов есть выражение – дружба дружбой, а табачок – врозь», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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