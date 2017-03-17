«Заработали» на инвалидах: из бюджета Москвы похищен 1 млрд рублей

Публикации за 17.03.17

В Москве из городского бюджета похищено более 1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, средства были выделены в качестве субсидий для созданий новых рабочих мест для инвалидов. Возбуждено более 20 уголовных дел.

По данным надзорного ведомства, департамент труда и занятости города Москвы, правопреемником которого является департамент труда и социальной защиты населения, заключил с работодателями 38 договоров по созданию рабочих мест для инвалидов. В ходе выездных проверок выяснилось, что 22 организации, которые получили от государства субсидии закрылись, а полученные ими в период с 2011 по 2014 бюджетные средства были похищены.

Как считает прокуратура, генеральный директор ООО «ПОС Мастер» Н.Губарев присвоил 80 млн рублей, которые предназначались для создания 136 рабочих мест, связанных с изготовлением оконных блоков из ПВХ, для инвалидов. ООО «ТрансСервисМагистраль» по такой же схеме присвоил почти 49 млн рублей.

В общей сложности прокуроры Кунцевского, Симоновского, Савеловского, Лефортовского, Нагатинского, Тушинского, Басманного, Кузьминского, Головинского районов, а также прокурором Зеленоградского административного округа вынесли 70 представлений об устранении нарушений закона, по которым 46 виновных лиц уже понесли дисциплинарную ответственность.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В результате проверок правительство Москвы приняло решение отказаться от практики предоставления субсидий в авансовом порядке. Кроме этого изменены критерии отбора работодателей на этапе рассмотрения их заявок. В настоящий момент разрабатывается новая программа в сфере занятости инвалидов.

На данный момент в столичных органах службы занятости официально зарегистрировано 1 276 человек, имеющих инвалидность, из них 1 020 – безработные.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.03.17

«Спалили гриппозника»: заболевшего Медведева обнаружили на кавказском курорте (ФОТО). / В Москве водитель «Яндекс.Такси» заснул за рулем и врезался в фуру. / В Подмосковье внучка с двумя друзьями задушила и сожгла свою 86-летнюю бабушку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»