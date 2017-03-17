Анкара сдала назад: власти Турции опровергли введение пошлин на зерновые из России

Публикации за 17.03.17

Турецкие власти опровергли введение ограничений на импорт российской пшеницы. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономического развития Алексей Груздев.

«У нас состоялись встречи уже с профильными ведомствами Турции – Минэкономики и Минсельхозом, которые не подтверждают введение ограничений», – сказал он, передает «Интерфакс».

Груздев уточнил, что Минэкономразвития сейчас выверяет информацию, в том числе с участниками бизнес-сообщества и компаниями, которые задействованы в поставках пшеницы в Турцию.

«Пока у нас нет официального подтверждения (введения ограничений). Официально турецкая сторона не подтверждала, что она приняла какие-то решения, ограничивающие ввоз. Тем более что у нас буквально, вы знаете, были контакты на высшем уровне, была моя поездка до этого и встреча с министерством экономики, замминистра, который эти темы курирует», – отметил замглавы Минэкономразвития РФ.

Он также подчеркнул, что ведомства обсуждали именно перспективы взаимного сотрудничества, но не какие-то сдерживающие шаги.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.03.17

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