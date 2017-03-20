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Публикации за 20.03.17

Прокуратура поддержала борьбу за спасение «Москворецкого» парка

Прокуратура поддержала борьбу за спасение «Москворецкого» парка

В Москве межрайонная природоохранная прокуратура добивается сноса незаконно построенной автостоянки на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По многочисленным жалобам граждан надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований природоохранного, земельного и градостроительного законодательства при строительстве автостоянки на улице Живописной, владение 21 в «Москворецком» парке.

В результате было установлено, что на земельном участке, который ООО «Строитель» арендует у столичного Департамента городского имущества Москвы на основании разрешения Мосгорстройнадзора, с привлечением генерального подрядчика ООО «Домстрой-Развитие» начаты работы по строительству 25-этажного жилого дома.

При этом автостоянка для транспорта была самовольно возведена на земельном участке, находящемся в границах особо охраняемой природной территории, несмотря на то, что рядом есть земельный участок, «не обремененный особо охраняемым статусом».

В результате проверки межрайонный природоохранный прокурор направил в суд иск о признании объекта самостроем. ГПБУ «Мосприрода» должна осуществить снос объекта, а также совместно с ООО «Строитель» и ООО «Домстрой-Развитие» восстановить нарушенный ландшафт, места обитания животного и растительного мира.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.17

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