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Публикации за 21.03.17

В Коломне арестован полицейский по обвинению в распространении детской порнографии

В Коломне арестован полицейский по обвинению в распространении детской порнографии

В подмосковном Коломенском районе 35-летний сотрудник МУ МВД России «Раменское» подозревается в распространении детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СКР.

По данным ведомства, с 12 августа 2014 года по май 2015 года подозреваемый со своего персонального компьютера рассылал по электронной почте файлы, которые содержат материалы порнографического содержания с изображениями несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ( «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

По ходатайству следствия подозреваемый заключён под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.17

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