В Серпухове военную часть подняли по тревоге из-за подозрительной сумки

Публикации за 21.03.17

Воинскую часть в Серпухове подняли по тревоге и полностью оцепили из-за бесхозных сумки и пакета, оставленных неизвестными возле объекта, передает glazey.info.

Этот инцидент имел место в минувшее воскресенье примерно в семь часов утра по местному времени. Тогда сотрудникам полиции поступило сообщение из воинской части, которая располагается в районе Московского шоссе. По словам военных, возле контрольно-пропускного пункта №2, что недалеко от дома культуры «Родина», неизвестные оставили подозрительные предметы – сумку и пакет.

Территория вокруг воинской части спустя была полностью оцеплена поднятыми по тревоге военнослужащими. К месту происшествия направили сотрудников экстренных и оперативных служб города, а также полицейских и кинологов. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Москва, Алексей Васильев

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