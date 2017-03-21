NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.03.17

В Серпухове военную часть подняли по тревоге из-за подозрительной сумки

В Серпухове военную часть подняли по тревоге из-за подозрительной сумки

Воинскую часть в Серпухове подняли по тревоге и полностью оцепили из-за бесхозных сумки и пакета, оставленных неизвестными возле объекта, передает .

Этот инцидент имел место в минувшее воскресенье примерно в семь часов утра по местному времени. Тогда сотрудникам полиции поступило сообщение из воинской части, которая располагается в районе Московского шоссе. По словам военных, возле контрольно-пропускного пункта №2, что недалеко от дома культуры «Родина», неизвестные оставили подозрительные предметы – сумку и пакет.

Территория вокруг воинской части спустя была полностью оцеплена поднятыми по тревоге военнослужащими. К месту происшествия направили сотрудников экстренных и оперативных служб города, а также полицейских и кинологов. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.03.17

В подмосковных Озерах массово задыхается рыба. / Свердловские единороссы решили подкинуть Навальному еще зеленки (ФОТО). / Кобзон порадовался запрету на приезд Самойловой на «Евровидение». А предложение Робби Уильямса выступить за Россию назвал глупостью.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter