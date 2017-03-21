«Домодернизировали»: в России 50% оборудования перерабатывающей и пищевой промышленности устарело

Публикации за 21.03.17

Сегодня Министерство сельского хозяйства РФ обнародовало данные о кризисном состоянии отечественной перерабатывающей промышленности, что ставит под большой вопрос поступательного экономического развития. Как сообщил заместитель главы Минсельхоза РФ Сергей Левин, износ основных фондов оборудования отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 50%.

«Годами не обновлявшееся оборудование на предприятиях привело к тому, что прекращено производство отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности», – цитирует Левина RNS.

По словам замминистра, объем производства муки в России с 2013 по 2016 год снизился на 1,5%, а объем производства хлеба и хлебобулочных изделий сократился за тот же период почти на 3%.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отмечал, что в настоящее время 60% тракторов и комбайнов устарели. В ближайшие годы в стране предстоит обновить также порядка 50% парка сельскохозяйственной техники, передает Агроинфо.

В материалах Минсельхоза также отмечается, что износ основных фондов по переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей составляет 47,7%.

По данным Росстата, производство фруктовых и овощных соков в России в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 17% – до 1582 млн банок.

По сравнению с объемами производства 2010 года производство фруктовых и овощных соков в России снизилось в 2016 году на 43%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.03.17

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