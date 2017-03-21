NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.03.17

«Домодернизировали»: в России 50% оборудования перерабатывающей и пищевой промышленности устарело

«Домодернизировали»: в России 50% оборудования перерабатывающей и пищевой промышленности устарело

Сегодня Министерство сельского хозяйства РФ обнародовало данные о кризисном состоянии отечественной перерабатывающей промышленности, что ставит под большой вопрос поступательного экономического развития. Как сообщил заместитель главы Минсельхоза РФ Сергей Левин, износ основных фондов оборудования отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 50%.

«Годами не обновлявшееся оборудование на предприятиях привело к тому, что прекращено производство отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности», – цитирует Левина .

По словам замминистра, объем производства муки в России с 2013 по 2016 год снизился на 1,5%, а объем производства хлеба и хлебобулочных изделий сократился за тот же период почти на 3%.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отмечал, что в настоящее время 60% тракторов и комбайнов устарели. В ближайшие годы в стране предстоит обновить также порядка 50% парка сельскохозяйственной техники, передает Агроинфо.

В материалах Минсельхоза также отмечается, что износ основных фондов по переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей составляет 47,7%.

По данным Росстата, производство фруктовых и овощных соков в России в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 17% – до 1582 млн банок.

По сравнению с объемами производства 2010 года производство фруктовых и овощных соков в России снизилось в 2016 году на 43%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.03.17

Подмосковье ждет клещей. / Самый дорогой подмосковный загородный дом продан за $8,7 млн. / Сенаторы: России следует отказаться от «Евровидения». Кремль дистанцировался от решения вопроса.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter