Суд признал Хасана Закаева виновным по делу «Норд-Оста» и отправил за решетку на 19 лет

Публикации за 21.03.17

Сегодня Московский окружной военный суд признал 43-летнего Хасана Закаева виновным в пособничестве террористам при организации теракта на Дубровке. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в период с 2000-2001 годы Закаев входил в состав преступного сообщества, созданного в целях совершения террористических актов. В частности, мужчина привез в Москву три самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под воздушные ресиверы (баллоны) тормозной системы автомобиля «КамАЗ».

19 октября 2002 года одно из этих устройств было использовано при подрыве автомашины «Таврия» у ресторана «Макдоналдс на Юго-Западе», где погиб один человек, еще 8 получили ранения. Два других устройства были использованы 23 октября 2002 года при минировании зала ДК ОАО «Московский подшипник» на Дубровке при захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост».

По данным следствия, Закаев приобретал совместно с другими соучастниками автомашины, используемые при совершении преступлений, лично перевозил оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Закаев находился в федеральном розыске на протяжении 10 лет и был задержан 18 августа 2014 года при попытке пересечь границу с Крымом с территории Украины.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном для совершения тяжких и особо тяжких преступлений»), ст. 205 УК РФ («Покушение на терроризм» и «Терроризм»), ст. 105 УК РФ («Убийство» и «Покушение на убийство»), ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 205 УК РФ («Пособничество в терроризме»), ч. 5 ст.33 и ч. 3 ст. 206 УК РФ («Пособничество в захвате и удержании заложников»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

С учетом позиции государственных обвинителей суд приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму более 20 млн рублей, заявленные потерпевшими.

Между тем, защита Закаева считает, что его вина по ряду эпизодов не доказана. Сам подсудимый во время слушаний по делу неоднократно заявлял, что не знал для чего перевозил оружие в Москву, и был привлечен к этой «работе» из-за того, что он выглядел как русский.

Теракт произошел 23-26 октября 2002 года в Москве здании дома культуры во время мюзикла «Норд-Ост». Группа вооружённых боевиков (около 40 человек) во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала 916 заложников.

В результате спецоперации, проведенной утром 26 октября, большая часть заложников была освобождена, а боевики, захватившие заложников, были уничтожены.

Шестерых соучастников захвата суд ранее уже приговорил к длительным срокам заключения. В международном розыске до сих пор находится Герихан Дудаев. Организатор теракта Шамиль Басаев был уничтожен в Ингушетиии в июле 2004 года.

По официальным данным, в результате теракта погибли 130 человек. По утверждению общественной организации «Норд-Ост», жертвами стали 174 человека. Сообщалось, что 120 освобожденных заложников умерли в больнице. По некоторым данным, они отравились газом, который сотрудники спецслужб якобы распылили во время штурма.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.03.17

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