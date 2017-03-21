Афера на три миллиарда: фирма-поставщик Минобороны была продана по заниженной стоимости

Публикации за 21.03.17

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Московского городского военного прокурора о признании недействительным договора купли-продажи акций ОАО «Орловское» стоимостью 1,23 млрд рублей, заключенного между ОАО «Агропром» и ООО «ЮгСтрой» без согласования с уполномоченным органом – оборонным ведомством – по заниженной цене.

Как сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры РФ, ОАО «Орловское» осуществляло деятельность по обеспечению воинских частей и учреждений продуктами питания в рамках государственных контрактов, являлось рентабельным, основным производственным активом ОАО «Агропром». Между тем исполнительные органы компании приняли решение о продаже пакета акций.

В отношении должностных лиц по факту заключения этой сделки, повлекшей причинение имущественного ущерба около 3 млрд рублей, по материалам военного прокурора Балашихинского гарнизона расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК РФ.

В обеспечение гражданского иска постановлением судьи на акции предприятия наложен арест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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