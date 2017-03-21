Медведев распорядился повысить социальные пенсии

Публикации за 21.03.17

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 1 апреля социальных пенсий на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», – говорится в постановлении от 16 марта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.17

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