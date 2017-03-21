Клещи проснулись: пострадали пятеро москвичей

Публикации за 21.03.17

В Москве зафиксированы первые обращения граждан после укусов клещей. Как сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, в настоящее время зарегистрировано 5 случаев после посещения подмосковного Солнечногорского района, а также Омска, Сочи, Ярославской области и Красноярского края.

«Зарегистрировано 3 случая заражения клещевым боррелиозом. Заболевшие посещали места отдыха в Орехово-Зуевском и Ступинском районах Московской области, а также в Белоруссии», – говорится в сообщении ведомства.

В этой связи Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер по профилактике заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, которые являются основными переносчиками клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека.

По прогнозу санитарных врачей, первый пик клещевой активности приходится на весну апрель – июнь. В отдельных регионах РФ, эндемичных по клещевому энцефалиту, активность клещей отмечается со второй декады марта.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.03.17

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