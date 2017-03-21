NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.03.17

Клещи проснулись: пострадали пятеро москвичей

Клещи проснулись: пострадали пятеро москвичей

В Москве зафиксированы первые обращения граждан после укусов клещей. Как сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, в настоящее время зарегистрировано 5 случаев после посещения подмосковного Солнечногорского района, а также Омска, Сочи, Ярославской области и Красноярского края.

«Зарегистрировано 3 случая заражения клещевым боррелиозом. Заболевшие посещали места отдыха в Орехово-Зуевском и Ступинском районах Московской области, а также в Белоруссии», – говорится в сообщении ведомства.

В этой связи Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер по профилактике заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, которые являются основными переносчиками клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека.

По прогнозу санитарных врачей, первый пик клещевой активности приходится на весну апрель – июнь. В отдельных регионах РФ, эндемичных по клещевому энцефалиту, активность клещей отмечается со второй декады марта.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.03.17

Мосгорсуд счел законным приравнивание депутатских встреч с избирателями к митингам. / Медведев распорядился повысить социальные пенсии. / «Коллекционер», задержанный в Челябинской области с танком, получил условный срок.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter