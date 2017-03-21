Затягиваем пояса – «кризиса нет»: Москва вернулась в первую сотню самых дорогих городов мира

Публикации за 21.03.17

Москва поднялась на 15 строчек вверх в рейтинге самых дорогих городов планеты. Согласно результатам исследования Economist Intelligence Unit, в ходе которого были проанализированы цен на 160 продуктов и услуг в 133 мегаполисах мира, российская столица заняла 98 место, передает CNBC.

Самыми дешевым городом была признана Алма-Ата. В последнюю десятку рейтинга вошел Киев, который оказался на 124 месте.

Самым дорогим для жизни городом четвертый раз подряд назван Сингапур. Следом расположились Гонконг и Цюрих. В первую десятку вошли Токио, Осака, Сеул, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

В исследовании поясняется, что на показатели стоимости жизни в городе больше всего влияют три фактора: обменный курс валюты, государственная политика и цены на сырьевые товары.

При этом отмечается, что чем выше вовлеченность государства в дела рынка, тем быстрее растут цены и тем дороже становится уровень жизни в городе.

Эксперты также подчеркнули, что резкие изменения уровня цен становятся следствием экономических и политических потрясений. Ярким примером в данном случае может стать Великобритания – после выхода из Евросоюза британский фунт будет неустойчивым, что негативно скажется на стоимости товаров. Потребуется время, чтобы заключить сделки на более дешевые поставки, считают эксперты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.03.17

Клещи проснулись: пострадали пятеро москвичей. / Мосгорсуд счел законным приравнивание депутатских встреч с избирателями к митингам. / Медведев распорядился повысить социальные пенсии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»