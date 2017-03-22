В Москву вернутся вытрезвители

Публикации за 22.03.17

В Московской городской думе рассматривается возможность возрождения системы вытрезвителей в качестве одной из мер борьбы с участившимися нападениями нетрезвых граждан на врачей. Как сообщила пресс-служба столичного парламента, депутаты намерены оценить и обобщить международный и региональный опыт, а также изучить предложения департаментов и служб города, чтобы принять необходимые поправки в законодательство.

С инициативой возрождения вытрезвителей накануне выступил депутат Мосгордумы Владимир Платонов. Он обратил внимание, что при обсуждении инициативы об ужесточении наказания за нападение на медицинских работников стало понятно, что необходимо бороться не только с последствиями, но и с причинами этого явления. Одна из них, по его оценке, – закрытие вытрезвителей и доставка пьяных с улиц прямо в больницы.

«Если в 2011 году было зафиксировано 263 тысячи преступлений, совершенных гражданами, находящимися в нетрезвом состоянии, то в 2016-м – 440 тысяч. При этом медучреждения стали зонами конфликта. Изучив международный и региональный опыт организации служб вытрезвления, нам необходимо создать свою, московскую систему», – сказал он.

В ходе обсуждения спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что для него очевидна необходимость возрождения вытрезвителей. Глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова считает, что эти учреждения можно было бы создать на базе наркологических диспансеров. Кроме того, как отметила парламентарий, необходимо повышать штрафы за нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии.

По итогам заседания профильным ведомствам предложено направить в адрес Мосгордумы свои предложения по созданию в столице соответствующей специализированной службы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.03.17

В Москве на территории школы обнаружен человеческий скелет. / Белорусская икра с китайским прошлым. Псевдороссийский деликатес обходится в 40 раз дешевле. / Россияне теряют интерес к истории своей страны. Великая Отечественная война пока на «особом месте». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»