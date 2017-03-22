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Публикации за 22.03.17

«Альфа-банк» планирует остаться на Украине

«Альфа-банк» планирует остаться на Украине

Один из крупнейших российских частных банков «Альфа-банк», прекративший ранее работу в Крыму после возвращения полуострова в состав России, планируется остаться на Украине. Как сообщил сегодня совладелец кредитного учреждения Петр Авен, отношения его банка с украинским регулятором рабочие, хотя ситуация в «незалежной» остается сложной.

«Наши банки на Украине работают. Мы не собираемся, пока не собираемся. У нас нормальные рабочие отношения с Нацбанком Украины... Мы будем пытаться там работать», – сказал он, слова которого цитирует «Прайм».

Авен также отметил, что трудности на Украине есть и они связанны с погромами отделений. «Нам разбили отделение, залили банкоматы, конечно, трудно», – отметил банкир и добавил, пока Сбербанк не предлагал «Альфа-банку» купить свой «дочерний» украинский банк.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении дочерних структур пяти российских банков, в частности, украинской «дочки» Сбербанка, VS Bank, «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционный банка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

Всего на Украине работают восемь структур российских банковских групп: украинские Сбербанк, ВТБ и «Альфа-банк», «Укрсоцбанк» (принадлежит «Альфа-групп»), «БМ Банк» («внучка» ВТБ), Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), VS Bank («дочка» Сбербанка) и банк «Форвард» (входит в группу «Русский стандарт»). Таким образом, санкции не касаются только «Альфа-банка» и его «Укрсоцбанка», а также «Форварда».

Накануне глава Сбербанка Герман Греф подтвердил, что кредитное учреждение намерено прекратить работу на Украине и активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с рынка. Об аналогичных планах ранее заявлял группа ВТБ, которая вместе со Сбербанком так же, как и «Альфа-банк», отказалась ранее признать Крым российским из-за опасений санкций и свернула деятельность на полуострове.

Москва, Анастасия Смирнова

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