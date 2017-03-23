Родные погибшего после освобождения осужденного обвиняют в его смерти сотрудников ФСИН

Публикации за 23.03.17

В тот же день, когда в московском СИЗО-5 скончался исполнительный директор корпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, произошло еще одно трагическое событие, непосредственно связанное с местами лишения свободы. Умер освободившийся накануне из тульской колонии-поселения Николай Губанов, проживший на свободе только один день.

Как свидетельствуют родные и адвокат покойного, ранее он неоднократно жаловался на избиения, отсутствие медицинской помощи и применение к нему пыток.

О том, с чего все начиналось, можно судить по жалобе Губанова, направленной в Следственный комитет, копия которой есть в распоряжении редакции РИА «Новый День». В обращении Губанова отмечалось, что утром 25 декабря 2016 года он обратился с жалобами на плохое самочувствие к капитану внутренней службы Терехову, который исполнял обязанности начальника колонии-поселения. Тот в грубой форме отказался вызвать скорую помощь, заявив «если сдохнешь, туда тебе и дорога». После того как больной прилег на кровать в спальном помещении, в сопровождении трех сотрудников вывел его в штрафной изолятор, где избил, нанеся несколько десятков ударов руками и ногами по голове и животу. Свидетелей этого избиения из числа осужденных «успокоили» газом. В таком состоянии Губанов провел в карцере пять дней, после чего уже другая смена была вынуждена вызвать «скорую», поскольку изо рта у него пошла кровь.

Факты, изложенные в его обращении Губанова, полностью подтверждает недавно освободившаяся из этой же колонии-поселения Майя Трунова. В интервью «Новому Дню» она заявила, что по приказу капитана Терехова отмывала кровь в камере ШИЗО, оставшуюся после избиения там Губанова.

Тем не менее, проведенная на основании жалоб Губанова УФСИН России по Тульской области проверка не выявила в действиях капитана Терехова нарушений или состава преступления. А сам осужденный после проверки в наказание «прописался» в штрафном изоляторе, непосредственно из которого и вышел на свободу. Чтобы на следующий день умереть.

Как стало известно редакции «Нового Дня», родные Губанова намерены добиваться справедливости и требовать объективного расследования случившегося.

Тула, Алла Неверова

Тула. Другие новости 23.03.17

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