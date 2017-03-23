Москву ожидает снежное похолодание

Публикации за 23.03.17

В ближайшие выходные в Москве ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Как говорится в прогнозе Гидрометцентра России, ухудшение погоды произойдет уже в пятницу, 24 марта.

Завтра в столице местами ожидается дождь, однако максимальные показания термометров останутся в плюсе – 5…7 градусов в Москве и 3…8 – в Подмосковье.

В ночь на субботу, 25 марта, пройдет небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, похолодает до -3…-1 градуса в столице и до -5 в регионе. Днем местами также возможны небольшие осадки. В Москве температура повысится лишь до 2…4 градусов, в Подмосковье – +5 при порывистом ветре до 17 метров в секунду. Ночью и утром будет отмечаться гололедица.

В воскресенье, 26 марта, осадки прекратятся. Ночью температура опустится до -4…-2 градусов в Москве и -6…-1 – по области, днем в Москве воздух прогреется до 4…6, в Подмосковье – до 1…6 градусов. В ночные и утренние часы сохранится гололедица.

В начале новой недели временами вновь прогнозируются небольшие осадки. Ночью температура будет понижаться до -4…+1 градуса, днем ожидается 2…7 градусов тепла.

Москва, Светлана Антонова

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