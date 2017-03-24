Полиция предупредила сторонников Навального: антикоррупционная акция в центре Москвы незаконна

Публикации за 24.03.17

Власти Москвы не согласовали проведение намеченной на 26 марта антикоррупционной акции, которую пытаются организовать скандально известный оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники. Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция предупредила потенциальных участников протестного выступления, что их безопасность может оказаться под угрозой.

«ГУ МВД России по г. Москве убедительно просит вас воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта 2017 года на Тверской улице», – говорится в официальном сообщении столичного главка полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве отметили, что столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка, поскольку акция является несогласованной.

«Московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой», – подчеркивается в сообщении полиции.

Там также напомнили, что ответственность за безопасность граждан, в том числе, возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены.

О том, что акция Навального окончательно не согласована столичными властями, стало известно накануне вечером. Информационные агентства распространили соответствующее заявление главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова.

Чиновник обратил внимание, что в адрес департамента поступило пять заявлений от группы лиц о проведении 26 марта в центре Москвы публичных мероприятий с предполагаемой численностью от 10 до 15 тысяч человек, и подчеркнул, что акции не были согласованы в соответствии с требованием федерального законодательства о собраниях и митингах.

«Во-первых, организаторы решили провести одновременно несколько мероприятий на далеко отдаленных друг от друга территориях города. Такими действиями они поставили под сомнение свою способность правильно обеспечить порядок мероприятий и безопасность как их участников, так и случайно оказавшихся там людей или местных жителей», – пояснил Черников, слова которого цитирует «Интерфакс».

Он также добавил, что организаторы не смогут одновременно находиться на всех площадках 26 марта и, следовательно, выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению порядка.

Вторая причина – это отсутствие площадок для размещения заявленного количества участников. «20 марта была подана новая заявка на проведение публичного мероприятия. В установленный законом срок организаторам было предложено на выбор два места – улица Перерва (район Марьино) или гайд-парк в парке «Сокольники», – пояснил Черников и отметил, что заявители отказались рассмотреть возможность проведения публичных мероприятий на предложенных площадках.

«В связи с отказом провести митинг в рекомендованных районах организаторам вынесено прокурорское предостережение о нарушении закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», – обратил внимание Черников.

Между тем даже после этого предупреждения в социальных сетях сторонники Навального продолжают призывать к участию в акции на Тверской улице.

Москва, Светлана Антонова

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