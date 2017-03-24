В Москве умер летчик-испытатель Степан Микоян

Публикации за 24.03.17

В Москве на 95-ом году жизни скончался Герой Советского союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Об этом сообщила пресс-служба самолетостроительной корпорации «МиГ».

Степан Микоян родился в 1922 году в Тбилиси в семье советского государственного деятеля и Героя Социалистического Труда, председателя президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна. В 1941 году он окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков и ушел на фронт.

В годы Великой Отечественной войны в качестве лётчика-истребителя воевал в составе 11-го, 32-го гвардейского и 12-го гвардейского истребительных авиационных полков.

После войны в течение 23 лет Микоян был летчиком-испытателем боевых самолетов «МиГ». В 1975 году за проведение государственных испытаний самолета МиГ-25 был удостоен звания Героя Советского союза. В общей сложности он освоил 102 типа летательных аппаратов, в том числе МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27.

Микоян был награжден за значительный вклад в развитие ВВС России, орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 4-мя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги».

Напомним, 25 ноября 2016 года на 90-ом году жизни умер брат Степана Микояна – известный авиаконструктор, один из создателей многоцелевого истребителя МиГ-29 Иван Микоян.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.03.17

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