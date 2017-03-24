В Москве шестеро участников ОПГ осуждены за попытку заказного убийства и убийство

Публикации за 24.03.17

В Москве шестеро фигурантов уголовного дела осуждены на длительные сроки заключения за убийство и попытку заказного убийства. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии ведомства, в мае 2013 года неизвестный предложил Игорю Красильникову убить 36-летнего жителя столицы за денежное вознаграждение. Красильников согласился за сумму не менее чем за 1 млн рублей. Он создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Роберт Зиатдинов, Ильнара и Ленар Исмагиловы, Марат Хамидуллин и Вадим Волков.

28 декабря 2013 года братья Исмагиловы и Хамидуллин под видом соседей позвонили в дверь квартиры на улице Лебедянской и нанесли открывшему им мужчине множественные колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте. После этого нападавшие скрылись на автомашине под управлением Зиатдинова.

Позже они выяснили, что убитый ими мужчина был только родственником предполагаемой жертвы.

25 апреля 2014 года во дворе дома на улице Матвеевской они напали на мужчину, избили битой и нанесли ножевые ранения и скрылись. Потерпевшему однако удалось выжить.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц, совершенное организованной группой по найму»).

В рамках уголовного дела было опрошено более 30 свидетелей, проведено большое количество судебных экспертиз.

В результате суд приговорил Красильникова к 16 годам лишения свободы, Ильнара Исмагилова к 18 годам лишения свободы, Ленара Исмагилова – к 16 годам. Роберту Зиатдинову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, Марату Хамидуллину – в виде 17 лет лишения свободы и Вадиму Волкову – в виде 12 лет лишения свободы. Все преступники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.

Москва, Мария Вяткина

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