Александр Кокорин остался без водительских прав на четыре месяца

Публикации за 24.03.17

Выезд нападающего футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александра Кокорина на встречную полосу движения в центре Москвы не остался безнаказанным. Мировой судья судебного участка №423 Тверского района лишил его водительских прав на 4 месяца, передает РАПСИ.

Кокорин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда».

Дело рассматривалось в отсутствие привлекаемого к административной ответственности лица. Адвокат Кокорина на заседании заявил, что в месте совершения административного правонарушения одна из линий разметки была стерта, а дублирующих знаков не было, при этом футболист мог нарушить правила дорожного движения лишь неосознанно, будучи введенным в заблуждение отсутствием видимой разметки.

Также было заявлено о том, что футболист признает факт выезда на встречную полосу и раскаивается.

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении, футболист, управляя автомобилем Bentley, в районе дома №5 на Страстном бульваре совершил выезд на встречную полосу.

Москва, Светлана Антонова

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