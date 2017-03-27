В Москву вернулась зима: в городе выпало более четверти месячной нормы осадков

Публикации за 27.03.17

В Москве за ночь выпало более четверти месячной нормы осадков. Из-за вернувшейся в столицу зимы в столичных аэропортах было отменено и задержано 25 рейсов, а службы столичного метрополитена были переведены на усиленный режим работы.

В Подмосковье за ночь выпало до 8 мм осадков, в столице – 9 мм. Местами снежный покров достигал 5-7 см. В течение дня осадки будут постепенно прекращаться, однако к ночи снова возобновятся, передают «Метеоновости».

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание» из-за непогоды в «Шереметьево» уже задержано 9 рейсов, 8 отменено, в «Домодедово» задержано 4 рейса и отменено 3, во «Внуково» отменен 1 авиарейс.

Как сообщает пресс-служба метро, сегодня с 7:00 проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования. На открытых участках линий метро производится очистка путей для предотвращения сбоев движения, вызванных снижением скорости поездов, уборка перехватывающих парковок.

Напомним, накануне МЧС предупреждало москвичей об ухудшении погодных условий, мокром снеге и порывах ветра до 20 метров в секунду. В службе также предупредили о гололедице и призвали сохранять скоростной режим.

Москва, Мария Вяткина

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