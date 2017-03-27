Наследие Лужкова: на территории МГУ нашлись элитные самострои

Публикации за 27.03.17

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова оказался в центре скандала с «наследием» бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – Росреестр требует признать жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion на территории вуза незаконными. Если университет не сможет доказать в суде легитимность построек, придется либо выплатить 2 млрд рублей, либо снести дома, квартиры в которых уже раскуплены, пишет «Коммерсантъ».

На спорной земле, которая принадлежит РФ и находится в бессрочной собственности МГУ, было разрешено строительство нового корпуса университета. Однако, как выяснилось два года назад, территория была застроена еще 2008 году коммерческой недвижимостью и жильем. Застройщиком выступало ЗАО «Интеко», которое принадлежало в то время Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, а разрешение на строительство в 2004 году подписал сам Лужков.

Согласно контракту, застройщик освобождался от создания инженерной инфраструктуры, но финансировал строительство новой библиотеки и других объектов МГУ, в итоге были возведены жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion, в которые «Интеко» планировало инвестировать до $1 млрд.

В сентябре 2016 года столичное управление Росреестра фактически признало объекты самовольными постройками и потребовало от МГУ устранить нарушения – снести ЖК. За неисполнение требований был составлен протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка – 300-600 млн рублей.

Между тем в МГУ настаивают, что в 2004 году инвестконтракт между вузом и «Интеко» был одобрен Росимуществом. Кроме того, в ноябре 2011 года мэрия признала, что на спорном участке возможно размещение не только учебных объектов МГУ, но и жилья, офисов, объектов торговли, общепита. В то же время никаких документальных доказательств защита предоставить на данный момент не смогла.

В мэрии заявляют, что под коммерческую застройку подлежала лишь часть 122 га, а не вся площадка.

Сообщается, что МГУ может попытаться сменить вид разрешенного использования участка, где построено жилье, однако Росимущество отмечает, что сейчас изменение вида не представляется возможным. При мировом соглашении, как считают эксперты, вуз ждут огромные штрафы – от 2 млрд рублей и выше.

Напомним, Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен в «связи с утратой доверия». Он неоднократно подвергался критике за предполагаемые преференции, предоставляемые им на посту мэра Москвы структурам его жены – Елене Батуриной.

Аудиторная проверка, организованная после отставки Лужкова выявила, что финансовые нарушения в столичной мэрии составляют около 230 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

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