МЧС: На московский регион обрушится еще одна метель

Публикации за 27.03.17

В московском регионе вновь ожидается ухудшение погодных условий. Как говорится в предупреждении МЧС, в ближайшие несколько часов и до 10:00 усилится северо-западный ветер, который при порывах может достигать 20 метров в секунду. Сегодня с 21:00 ожидается мокрый снег и гололедица.

МЧС предупреждает о возможном ухудшении видимости, затруднение движения транспорта, созданию на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличении количества ДТП. «Возможно повреждение линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», – говорится в сообщении.

В целях безопасности спасатели рекомендуют закрыть окна в помещениях и по возможности оставлять автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации Гидрометцентра РФ, пасмурная погода сохранится в московской регионе в течение всей недели. Вплоть до четверга температура в столице не превысит +2 градусов, местами возможен мокрый снег, гололедица, порывистый вете.

В пятницу,31 марта, воздух прогреется до +5 градусов, а к воскресенью до +15 градусов, однако местами ожидаются осадки.

Напомним, сегодня за ночь в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. В столичных аэропортах было отменено и задержано 25 рейсов, а службы столичного метрополитена были переведены на усиленный режим работы.

Из-за активного таяния снега подмосковном Павловском Посаде на улице 1 Мая произошел потоп, глубина которого достигла почти полуметра.

Москва, Мария Вяткина

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