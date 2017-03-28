В московских школах может появиться «религиозное» питание

Публикации за 28.03.17

В московских школах планируется вести «религиозное» спецпитание: постное, кашерное, халяльное и вегетарианское. Эта инициатива, которая сейчас обсуждается в столичном парламенте, уже нашла поддержку представителей разных конфессий, однако вызвала протест у Роспотребнадзора и диетологов департамента здравоохранения, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее предложение на заседании комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений озвучил глава комиссии Антон Палеев. По его словам, идея ввести в школах еду разных конфессий появилась после «многочисленных обращений православной общественности».

Депутат обратил внимание, что в Москве примерно 23 тысячи семей строго соблюдают православный пост и школа может поддержать религиозные традиции учеников. При этом наряду с постными обедами питание может быть кошерным, халяльным и вегетарианским.

По мнению уполномоченной по правам ребенка в Москве Евгении Бунимович, религиозное меню «прямо соответствует идеологии», которое сейчас стремиться реализовать государство. «Мы понимаем, что все дети разные, но хотим, чтобы они учились вместе», – пояснила она.

Инициативу уже поддержал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, который предложил реализовать проект по примеру компаний, поставляющих питание авиаперевозчикам. Представитель Духовного управления мусульман РФ Гульфия Хабибуллина со своей стороны напомнила, что некоторые продукты школьникам сейчас могут не давать из-за персональной аллергии и предложила использовать эту правовую схему и для организации халяльного питания.

Представитель главного раввина РФ Александр Зальцман также высказался за включение питания учеников по религиозным стандартам в санитарные правила и нормы. Кроме этого он предложил ввести электронные карточки с ограничением, которые позволят родителям контролировать покупки в школьном буфете.

Между тем против подобной инициативы высказалась главный диетолог столичного департамента здравоохранения Татьяна Брежнева. По ее мнению , пост и любое ограничение детского питания небезопасно – в мясе, молоке и других животных белках, которые в пост предлагается исключить из рациона, есть незаменимые аминокислоты.

В этой связи глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова заявила, что реализовывать новую концепцию питания «уместно» лишь среди старшеклассников.

Представитель Роспотребнадзора со своей стороны обратил внимание, что большинстве городских школ нет технической возможности готовить сразу несколько видов обедов, так как кухонные цеха чаще всего построены по советским проектам, для готовки одного рациона.

В настоящий момент школах Москвы обучаются около 870 тысяч учеников. Бесплатное горячее питание получают более 485 тысяч школьников. В 2017 году на эти средства выделено 19,8 млрд рублей из московского бюджета.

Москва, Мария Вяткина

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