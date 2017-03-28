В «Домодедово» задержана партия живых кораллов из Индонезии

Партия живых кораллов, доставленных из Индонезии, была задержана в подмосковном аэропорту «Домодедово» в связи с отсутствием маркировки с разрешением на ввоз на территорию России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, 21 марта на складе временного хранения в «Домодедово» была приостановлена процедура оформления партии живых декоративных кораллов в количестве семи десятков штук, которая поступила от одного из индонезийских предприятий.
«При проведении ветеринарного пограничного контроля было установлено, что данная продукция не имеет соответствующего разрешения Россельхознадзора для ввоза в Россию, также на ней отсутствует необходимая маркировка. Груз было решено задержать», – сообщили в ведомстве.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 28.03.17
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