Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен еще на 90 дней

Публикации за 28.03.17

В России еще на 90 дней продлен запрет на продажу пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, решение принято по поручению председателя правительства РФ.

Как отметила Попова, что запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе спиртосодержащие пищевые добавки, так же вводится на 90 суток. «Именно этими суррогатами на «рынке» заменена спиртосодержащая непищевая продукция», – добавила главный санитарный врач, слова которой цитирует РИА «Новости».

Попова уточнила, что речь идет только о жидких формах пищевых добавок – ограничение не касается сухих и масляных ароматизаторов.

Она подчеркнула, что запрет не относится к легальному алкоголю, поэтому не нанесет ущерба для легального бизнеса.

Напомним, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России 23 декабря 2016 года. Затем действие этого запрета было продлено еще на 60 суток – до середины апреля.

Поводом для этого стало массовое отравление людей спиртосодержащим концентратом для ванны «Боярышник» в Иркутске в конце 2016 года. Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт. Всего пострадали 123 человека, 78 погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

Обойти запрет в Росси смогли очень быстро. Уже январе были зафиксированы случаи продажи спиртосодержащих пищевых добавок под видом ароматизаторов для хлебобулочной продукции, расфасованных объемом от 0,5 литра до 1,5 литров по низким ценам

В январе прокуратура Рязанской области сообщила о проверке фирмы-производителя спиртосодержащих «пищевых добавок-ароматизаторов» «Пшеничная» и «Коньяк», крепостью 40%. На бутылках не было акцизной марки, цена одной емкости «добавки» составляла немногим больше 100 рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.03.17

Фигуранты дела об убийстве Немцова полностью отрицают обвинения. / Лукашенко назвал Путина родным братом: «Нам делить нечего». / В Москве врачи «скорой» отказались переносить больного с инфарктом в машину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»