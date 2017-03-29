Геннадий Зюганов: Россия не выдержала взрыва «идеологической бомбы»

Публикации за 29.03.17

Руководству России необходимо выучить урок «великого 1917 года» и искать выход из кризисной ситуации, в которой оказались все цивилизованные страны, в социализме. Об этом заявил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на исторической конференции в МГУ, посвященной революционным событиям 100-летней давности.

По словам главного коммуниста страны, в 20-м веке Россия уже была в центре двух системных мировых кризисов, каждый из которых закончился мировыми войнами, и сейчас возможно такая же ситуация. В этой связи Зюганов напомнил слова гениального физика Альберта Эйнштейна, который еще в 1949 году сказал, что без социализма человечество сгинет в новых войнах.

«Февральская революция началась с Путиловского завода, с бунта голодных женщин на Невском, которым не досталось по булке хлеба. Империя рухнула за 8 дней. Кто бы вам ни рассказывал сказки, она выработала свой ресурс. Партия большевиков во главе с Лениным спасли распавшуюся империю», – подчеркнул Зюганов.

Он напомнил, что перед 1917 годом Российская империя проиграла три войны. «Крымскую-с позором: с потерей права держать флот в Севастополе, русско-японскую вону – еще с большим позором. Первую мировую они тоже продули», – пояснил он. С его точки зрения, это также является свидетельством слабости российской монархии в последние десятилетия ее существования.

«Мы должны оценить по достоинству, то, что произошло дальше – распавшуюся империю собрали на съезде Советов с помощью голосования. Ленин предложил за 5 лет 4 варианта политики: военный коммунизм – не пошел, продразверстка – тяжело, продналог – лучше, НЭП – и полумертвая страна начала подниматься и развиваться. Сталин продолжил эту линию индустриализации. За 10 лет построили 6000 заводов», – напомнил Зюганов и подчеркнул, что гражданскую войну, которую часто ставят в упрек большевикам начал в мае 1918 года «чехословацкий корпус при поддержке стран Антанты».

Лидер КПРФ отметил, что социалистическая Россия добилась огромных успехов. «В 1962 году была первая мировая выставка в Брюсселе. Все с восторгом смотрели на первый в мире космический корабль, наша «Волга» была признана гран-при лучшей машиной. В тысячелетней истории, в эпоху, рожденную Октябрем, где в центр поставлен не капитал, а труд, где человек человеку не враг, а товарищ, сумели достичь самых высоких высот. Мы были самые образованные, самые храбрые. Это тоже достижение ваших отцов и дедов», – перечислил Зюганов достижения СССР.

Он также обратил внимани, что в 20 веке, когда идеи социализма переживали подъем, большинство экспертов и ученых сходились на том, что именно с помощью идей равенства и социальной справедливости удастся победить основные проблемы человечества.

«Проблема голода как была, так и усугубилась (к началу 21 века), на третье место вышла экологическая пробелам. На 9 месте был терроризм. В прошлом году посчитали – терроризм ворвался в первую тройку», – прокомментировал Зюганов нынешнюю ситуацию после того как капитализм победил социализм.

«Я давно для себя сделал вывод, что капитал не решит проблему человечества, не решит ни одной социальной проблемы. Два последних системных кризиса закончились мировыми войнами – сейчас бушует третий системный кризис, на мой взгляд, одному Богу известно. Нас из этого кризиса вытаскивает социалистический Китай, у которого в настоящее время самые высокие в мире темпы роста», – заявил лидер КПРФ.

По его мнению, для дальнейшего развития и укрепления России, необходимо выучить этот урок истории.

«Президент сказал – нужна сплоченность и согласие – согласен, святейший патриарх Кирилл выступает и говорит, что надо взять все лучшее из святой Руси, самодержавной России. Выступал нобелевский лауреат Жорес Алферов. Он цитировал работу Эйнштейна, где этот гений написал, что без социализма, человечество сдохнет в новых войнах», – сказал Зюганов.

Лидер КПРФ также подчеркнул, что капитализм с его идеями о конкурентности, торжеством материальных благ заложил «идеологическую бомбу» в души и ума населения.

«Нас не взяли ни Батый, ни Наполеон, ни Гитлер, ни американский шантаж, ни санкции – нас раздолбили антисоветизмом и русофобией. Мы не выдержали этой идеологической бомбы, которая разорвалась в душе и головах. То, к чему это приводит – гляньте внимательно на братскую Украину. Они имели лучшие показатели для создания отдельной государственности. Великолепная промышленность, образованное население – отдали власть нацистам-бандеровцам, которые продолжают издеваться над всем святым, что в этой жизни есть», – сказал Зюганов,

«В мире более 200 государств, но можно по пальцам пересчитать страны, которые имеют тысячелетнюю историю, и мы входим в это число. И есть лишь две страны, которые за 500 лет не теряли своей суверенитет – Россия и Великобритания. И только одной страной в мире из своей тысячелетней истории суммарно 700 лет пришлось отстаивать свою территорию, свое право жить дружно, в согласии народов, которых русские собрали под своими знаменами», – продолжил лидер КПРФ.

С точки зрения политика, чтобы выдержать современные вызовы, которые мировое сообщество бросает России, власти нужно найти в социализме путь выхода из нового кризиса.

Москва, Мария Вяткина

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