NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.03.17

Фонтана не будет: власти Москвы пересмотрят проект реконструкции Лубянской площади

Фонтана не будет: власти Москвы пересмотрят проект реконструкции Лубянской площади

Планировавшее строительство фонтана на Лубянской площади, где ранее располагался памятник Феликсу Дзержинскому, отменено по техническим причинам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Такой технической возможности сегодня нет. Специалисты доказывают, что не можем разместить там фонтан», – сказал чиновник, слова которого цитирует «Интерфакс».

В январе прошлого года завершился конкурс на лучший эскиз будущего фонтана на Лубянке. Победителем стал студент Московского художественного института им. В.И. Сурикова Александр Маркин, который предложил установить обелиск «Жар-птица».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.17

«Назад пути нет»: Британия официально запустила процедуру выхода из ЕС. / Житель Подмосковья забил до смерти бывшую жену киянкой и поджег дом. / Прокремлевские происки или обычное недопонимание: в чем причина продолжающихся отставок в РАН.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter