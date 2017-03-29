Фонтана не будет: власти Москвы пересмотрят проект реконструкции Лубянской площади

Публикации за 29.03.17

Планировавшее строительство фонтана на Лубянской площади, где ранее располагался памятник Феликсу Дзержинскому, отменено по техническим причинам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Такой технической возможности сегодня нет. Специалисты доказывают, что не можем разместить там фонтан», – сказал чиновник, слова которого цитирует «Интерфакс».

В январе прошлого года завершился конкурс на лучший эскиз будущего фонтана на Лубянке. Победителем стал студент Московского художественного института им. В.И. Сурикова Александр Маркин, который предложил установить обелиск «Жар-птица».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.17

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