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Публикации за 29.03.17

Тверской суд Москвы арестовал более 60 участников воскресного протеста

Тверской суд Москвы арестовал более 60 участников воскресного протеста

Тверской суд Москвы отправил под административный арест более 60 участников несогласованной акции протеста против коррупции, прошедшей в минувшее воскресенье в столице. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает «Интерфакс».

Накануне в суд поступили 75 материалов по событиям 26 марта, согласно которым был составлен 21 протокол об административных правонарушениях по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания митинга, шествия или пикетирования) и 54 протокола по ст. 19.3 КоАП РФ (сопротивление законным требованиям сотрудников полиции).

«Вчера в течение дня 55 материалов были рассмотрены, по итогам рассмотрения трем гражданам назначено административное наказание в виде штрафа, 40 – административный арест на различные сроки, предусмотренные санкцией статьи. Еще по 20 материалам назначены судебные заседания», – сказала Дзюрко.

Кроме того, в Тверской суд поступили еще 28 материалов, часть из которых рассматривается в среду, добавила она.

Напомним, в Москве входе несанкционированной акции протеста было задержано более 500 человек.

Москва, Анастасия Смирнова

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