В Москву к выходным вернется аномальное тепло

Публикации за 30.03.17

К выходным в московском регионе ожидается аномальное потепление: в первый апрельский день температура вернется в норму, а в воскресенье и понедельник превысит ее на 3-4 градуса. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

В пятницу, 31 марта, ночью будет сухо и холодно. В Москве температура понизится до -8…-6 градусов, по области – до -11…-6° по области. Днем потеплеет в столице до 1…3 градусов и -2…+3 – в Подмосковье.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 1 апреля, ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Минимальная температура в Москве составит -4…-2 градуса, по области -7…-2. Днем воздух прогреется до +4…6 градусов и 2…7 – Подмосковье, местами пройдут небольшие осадки.

В ночь на воскресенье, 2 апреля, местами возможны небольшие осадки. Днем ожидается небольшой дождь, станет еще теплее: в Москве 9…11 градусов и 7…12 – в Подмосковье. Между тем, порывы юго-западного ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

В понедельник, 3 апреля, временами пройдет дождь, ночью 0…5 градусов, днем – 6…11. Во вторник, 4 апреля, местами прогнозируются небольшие осадки, и немного похолодает: -4…+1 градус ночью, и 4…9 – днем.

Москва, Светлана Антонова

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