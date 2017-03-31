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Публикации за 31.03.17

Силирийцы живут среди нас и похожи на людей / Интервью с писательницей Наталией Янкович

Силирийцы живут среди нас и похожи на людей Интервью с писательницей Наталией Янкович

Наталия Янкович – автор серии романов в жанре фантастики «Воин духа». В печатном издании вышли уже две книги писательницы, каждая в двух томах – «Воин Духа (Воплощение)» и «Воин Духа-2 (Ультимо)».

В интервью РИА «Новый День» Наталия Янкович поделилась с нами историей создания этих книг и рассказала о своем творчестве.

«Новый День»: Наталия, когда вы написали первую книгу? Читательский успех пришел быстро?

Наталия Янкович: Первый большой роман я написала в 25 лет и положила его в стол. Есть очень точная фраза в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Рукописи не горят». А я придерживалась тогда мнения, что если роман должен быть издан, он обязательно будет издан. Вот с такими мыслями я и закрыла его в ящике стола на ключ, и давала его почитать только самым близким друзьям. Они хвалили, я радовалась и продолжала писать дальше.

«Новый День»: Выходят две ваши книги: «Воин Духа (Воплощение)» и «Воин Духа-2 (Ультимо)» – обе в двух томах. Какая идея легла в основу этих романов?

Наталия Янкович: Мне отчаянно захотелось рассказать, что смерть – это не конец. А потом получился некий экзистенциальный поиск, обретение себя на грани, у последней черты… Я постаралась придать роману легкую, увлекательную форму, наполнить приключениями и событиями, о которых может мечтать каждый человек. А еще попыталась вселить веру в тех, кому не на что надеяться. Говорят, у меня получилось.

«Новый День»: Написание таких больших произведений очень долгий и кропотливый труд, наверняка были бессонные ночи.... Скажите, муки творчества действительно бывают болезненными?

Наталия Янкович: Приходилось писать по ночам, урывками, одновременно с этим зарабатывать на жизнь в телекоммуникационном бизнесе. Но роман меня увлек, я им дышала. Неожиданно поняла, что когда пишешь, начинаешь жить полнее: больше видишь, замечаешь, ценишь…

История должна быть правдивой, даже если это жанр фантастики. В каждом герое обязана присутствовать своя внутренняя правда, которая дает право на существование. И когда принимаешься искать эту правду, начинаешь по-другому относиться к событиям своей жизни, многое переоцениваешь. Роман помог мне справиться с трудным периодом жизни. Я стала большей оптимисткой.

Продолжение я написала через несколько лет, потому что поняла, что еще очень многое хочу рассказать.

«Новый День»: Давайте поговорим о главных героях этой фантастической истории. Какие испытания их ждут?

Наталия Янкович: В каждой новой книге их ждет новая жизнь, борьба и, конечно же, любовь! В романе я много пишу о любви, о чувствах, о взаимоотношениях, на чем они могут строиться; пытаюсь уйти от клише в понимании любви, рассказать о чувстве более прекрасном, нежели ревность и собственничество. Я стремлюсь говорить о любви бесконечной, той, что длиннее человеческой жизни, о любви, которая не знает смерти…

А еще это книга о поиске себя. Мы не знаем, кто мы, до тех пор, пока не столкнемся с настоящими трудностями, катастрофами и необходимостью выбора. Все это ждет мою героиню в романе. От книги к книге она идет вперед, чтобы стать собой настоящей!

«Новый День»: Воин Духа – как бы вы охарактеризовали главного героя?

Наталия Янкович: Главная героиня – Зинтара. Она Воин Духа, посланник Силирии. Силирийцы – почти боги, и вместе с тем вся их жизнь служение. Они призваны следить за соблюдением основ мироздания. Воины Духа живут среди людей, они похожи на нас, умеют думать как мы и постепенно становятся… нами. А мы способны стать ими… Но это уже в следующих книгах серии «Воин Духа».

«Новый День»: Почему главные события романа разворачиваются на Земле?

Наталия Янкович: Я люблю нашу планету. Я считаю её особенной. Здесь собрано воедино все самое ужасное и прекрасное! Как по мне, так Земля – настоящее чистилище. Это дорога и в ад, и в рай. Кто – что выберет…

«Новый День»: В книге достаточно ярко описаны сексуальные сцены. С чем связана эта задумка?

Наталия Янкович: Секс – это материальное воплощение духовного чувства. Так же как и чувства, он бывает разным: нежным, агрессивным, всепоглощающим… Описывая сексуальные сцены, я пыталась показать, что происходит в душах героев, на контрасте нежности и боли выявить истинный смысл их взаимоотношений, отобразить глубину взаимопроникновения и умения доверять и доверяться.

«Новый День»: Будет ли продолжение истории?

Наталия Янкович: Да, это длинная история, гораздо длиннее, чем одна человеческая жизнь. Сейчас уже написана третья книга «Ликвидаторы аномалий» и идет работа над четвертой и пятой книгами серии.

Москва, Алла Неверова

Москва. Другие новости 31.03.17

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