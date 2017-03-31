В центре Москвы археологи обнаружили тайную комнату

Публикации за 31.03.17

В центре Москвы в районе Лубянки и Новой площади столичные археологи обнаружили беспрецедентное количество артефактов – более 150 находок за неделю мониторинга. Как сообщил официальный портал правительства Москвы, главным открытием стала «тайная комната» у основания Китайгородской стены, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

Как сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, небольшое помещение было найдено в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Так называемый «слух» встроен в Китайгородскую стену на уровне фундамента.

«Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными», – отметил Кондрашев.

Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века. Китайгородская стена с 12 башнями была построена в середине 30-х годов XVI века. Протяжённость крепостной стены составляла более 2,5 тысячи метров. Её возвели для защиты города от набегов крымских татар. Сооружение является историческим памятником средневековой русской фортификации. До наших дней сохранились лишь небольшие элементы стены.

Как отметил Кондрашев, в этом году московские археологи нашли беспрецедентное количество артефактов на этапе мониторинга подготовительных работ накануне старта глобальной реконструкции российской столицы.

Москва, Светлана Антонова

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