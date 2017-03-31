Полиция предупредила: протесты 2 апреля незаконны

Публикации за 31.03.17

Московская полиция в связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля предупредила потенциальных участников о незаконности планируемого мероприятия.

«ГУ МВД России по г. Москве отмечает, что в мэрию г. Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день. Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие», – говорится в сообщении столичного главка МВД.

В связи с этим полиция выступила с предупреждением, что проведение такой акции несанкционировано. «Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы», – подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России.

«Мы подтверждаем направление требования о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в сети Интернет материалам с призывами в участии в массовом (публичном) мероприятии в Москве и субъектах РФ 2 апреля», – сказал «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.

Ни одно из крупных оппозиционных объединений ранее официально не заявляло о намерении провести акцию 2 апреля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.03.17

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