Трамп напугал валютных спекулянтов: биржевой курс доллара поднялся до 57 рублей

Публикации за 07.04.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне новостей об авиаударах США в Сирии, что может осложнить отношении Москвы и Вашингтона. В первые минуты после открытия торгов на Московской бирже, курс доллара поднялся к отметке 57 рублей, а евро приближается к уровню в 61 рублей.

К 10:10 мск биржевой курс американской валюты составил 56,87 рубля, но при этом максимальные сделки фиксировались на отметке 57,07 рубля за доллар. В то же время европейская валюта подорожала до 60,8 рубля, но затем отпустилась до 60,55.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 56,4369 рубля, евро – 60,0827.

Валютные торги начались на фоне роста нефтяных котировок, что обычно приводит к укреплению российской валюты. Но сейчас ситуация развивается совершенно в противоположном ключе. После американских авиаударов североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $55,5 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $52,39.

Поводом для роста нефтяных котировок стали ночные события, когда США нанесли множественные авиаудары по авиабазе в Хомсе, контролируемой силами президента арабской республики Башара Асада. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировках после обвинений в виновности сирийского лидера в гибели более 70 человек в результате химических атак.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», реакция мировых рынков не заставила себя долго ждать. Доллар США ослаб против корзины мировых валют, фьючерс на индекс S&P 500 в моменте терял 0,5%, Brent прибавляла около 2%, а золото обновило многомесячный максимум.

Продолжение роста цен на нефть и ослабление рубля на сирийском факторе способствуют продолжению роста российского фондового рынка. Вместе с тем, основным фактором риска сейчас является возможная эскалация страновой премии за риск, что может ограничить динамику отечественного фондового рынка, отмечают финансисты «Промсвязьбанка».

Как считает эксперт Джеффри Хэлли из OANDA, слова которого цитирует Reuters, ракетные удары США могут иметь серьёзные последствия для нефтяных рынков, а значит и для российской валюты.

Сирия не может похвастаться большими объёмами нефтедобычи, но её расположение на Ближнем Востоке и союз с крупнейшими производителями сырья усилили опасения распространения конфликта, что, в свою очередь, может грозить перебоями в поставках.

«Чем ответят Иран и Россия – одни из крупнейших производителей нефти в мире и верные союзники (президента Сирии) Башара Асада?.. День покажет», – сказал Хэлли.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.04.17

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